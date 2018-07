Roberto de Andrade anuncia nova diretoria do Corinthians

Eleito no sábado presidente do Corinthians até fevereiro de 2018, Roberto de Andrade anunciou nesta sexta-feira a nova diretoria do clube. Entre os escolhidos está Emerson Piovezan, que substituiu Raul Correa e vai comandar o departamento financeiro do Parque São Jorge. Piovezan disputou a eleição contra Andrade como vice-presidente na chapa de oposição liderada por Antônio Roque Citadini. A chapa Renovação e Transparência, de Andrade, foi eleita com 57% dos votos, contra 43% de Citadini.

Andrade mudou todos os diretores da gestão de Mário Gobbi, de quem foi diretor de futebol até o início do ano passado. O novo escolhido para chefiar o departamento de futebol é Sergio Luiz Janikian, que entrou no lugar de Ronaldo Ximenes. O ex-jogador Edu Gaspar continua como gerente de futebol.

Na base, saiu Fernando Alba, que durante as eleições foi bastante criticado pelos oposicionistas por ter fatiado os direitos econômicos da maioria dos jogadores com empresários. Em seu lugar assumiu José Onofre de Souza Almeida.

No departamento jurídico, Luiz Alberto Bussab foi substituído por Rogério Mollica. O novo diretor assume já com o desafio de tentar diminuir a pena imposta pela Conmebol ao atacante Guerrero de três jogos de suspensão pela expulsão na primeira partida contra o Once Caldas. O regulamento da Libertadores diz que não cabe recurso à punição, mas o Corinthians ainda busca uma manobra jurídica para diminuir a pena.

Os demais diretores anunciados por Andrade nesta sexta-feira são: Eduardo Caggiano Freitas (Administrativo), Donato Votta (Cultura), Oldano Gonçalves de Carvalho (Esportes Aquáticos), Adilson Mendes Ferreira (Esportes Terrestres), Marcelo Pereira Passos (Marketing), Jorge Aun (Patrimônio e Obras), Ronaldo Perrella Rocha (Social), Nadir de Campos Júnior (Relações Internacionais) e Oswaldo Abrão José (secretário-geral).