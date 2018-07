Roberto de Andrade é eleito novo presidente do Corinthians

Roberto de Andrade foi eleito neste sábado novo presidente do Corinthians. O candidato da situação recebeu 1.848 (57%) votos, contra 1.393 (43%) de Antônio Roque Citadini, velho conhecido da torcida e vice-presidente do clube entre 2001 e 2004. O mandato de Andrade vai até fevereiro de 2018.

Andrade vai suceder Mário Gobbi, de quem foi diretor de futebol até o início do ano passado, quando pediu afastamento para se dedicar à campanha. Também foram eleitos os vice-presidentes André Luiz Negão e Jorge Kalil. Com a vitória de Andrade, o grupo do ex-presidente Andrés Sanchez se mantém no comando do clube desde 2007.

Andrade assumirá um clube em dificuldades financeiras. A antiga diretoria passou praticamente todo o ano de 2014 cortando gastos e, mesmo assim, ainda deve direitos de imagem para alguns jogadores. A dívida total é de R$ 313 milhões, de acordo com relatório divulgado na última quinta-feira.

Reflexo da crise financeira é o centro de treinamento da base, uma das promessas de campanha de Gobbi, que ainda não está concluído. O clube chegou a lançar uma campanha de captação de recursos para terminar a obra no Parque Ecológico, na qual o torcedor pode doar qualquer valor e deduzir parte do imposto de renda.

Outro desafio do novo presidente é trabalhar sem as receitas de bilheteria do Itaquerão e pagar o estádio. No ano passado, R$ 24,4 milhões líquidos arrecadados com a venda de ingressos foram para um fundo destinado ao pagamento dos empréstimos feitos durante a obra. A partir de julho, o clube terá de pagar todo mês R$ 5 milhões e o dinheiro virá desse fundo.