Roberto de Andrade é o novo diretor de Futebol do Corinthians

SÃO PAULO - O Corinthians tem novo diretor de Futebol: é Roberto de Andrade, que atuava no clube como vice-presidente Administrativo. Ele concordou em assumir o cargo após chegar a acordo com o presidente Andrés Sanchez na manhã desta sexta-feira.

Ele já começa a trabalhar na formação do time e do planejamento para a temporada 2011, quando o time alvinegro disputará o Campeonato Paulista, a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro.

Andrade é o primeiro vice-presidente da atual diretoria corintiana - ou seja, quem assume o cargo de presidente na ausência dele - e, fora do clube, é dono de algumas concessionárias de automóveis. Assume o cargo que foi ocupado por Mário Gobbi nos últimos três anos.

Embora já comece a trabalhar, ainda não há data marcada para a apresentação do novo diretor aos jornalistas. Em comunicado, o time avisa que "deseja toda sorte a Roberto de Andrade, certo de que o futebol do Sport Club Corinthians seguirá em boas mãos e continuará no trilha do sucesso.