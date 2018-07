Roberto de Andrade pede confiança da torcida do Corinthians: 'temos currículo'

Pressionado pela contratação do técnico Oswaldo de Oliveira, o presidente Roberto de Andrade pediu para a torcida do Corinthians lhe dar um voto de confiança e acreditar que ele está fazendo o melhor para o clube com as mudanças na comissão técnica.

"Que confiem no trabalho da gente. Ele (Oswaldo de Oliveira) tem um currículo bacana no Corinthians e eu também tenho. Nas maiores conquistas eu estava presente também. O torcedor tem que passar a confiar um pouco mais. Como reclamar antes de começar o trabalho? Não tem como. Agora, se você ver o time jogando mal, cabe vaia, concordo. Mas vamos esperar as coisas acontecerem", disse o dirigente corintiano.

A decisão de contratar Oswaldo de Oliveira criou um racha na diretoria. O diretor adjunto de futebol, Eduardo Ferreira, pediu demissão do cargo por se sentir traído por não ter sido consultado sobre a contratação do treinador.

Pressionado, Oswaldo estreia pelo Corinthians na partida contra o América-MG, domingo, no Itaquerão. Para esse jogo, a tendência é que o treinador mantenha a formação que vinha sendo utilizada por Fábio Carille. A única alteração é a entrada de Lucca ou Romero no lugar de Marquinhos Gabriel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.