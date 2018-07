Roberto de Andrade promete Corinthians com força máxima até o fim do Brasileiro

Embora já tenha garantido o título por antecipação, o Corinthians vai escalar o que tem de melhor nas três últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Quem garante isso é o presidente do clube, Roberto de Andrade. O dirigente diz que o clube tem a preocupação de não atrapalhar os times que brigam por algum objetivo nesta reta final da competição.

"Vamos com time principal. Pode ser que haja algo pontual, por desgaste, mas nossas férias serão a partir do dia 3 (de dezembro). Precisamos respeitar o campeonato, temos mais três jogos, contra times que estão disputando Libertadores ou contra queda. Não podemos colocar times alternativos, que possa interferir no resultado ou prejudicar alguém", disse o dirigente, em entrevista ao Sportv.

Depois do jogo contra o Fluminense, na última quarta-feira à noite, quando o Corinthians assegurou o título com uma vitória por 3 a 1, na Arena Corinthians, o técnico Fábio Carille disse que iria analisar com cautela a situação e que poderia poupar alguns jogadores. O atacante Jô é um dos titulares que já avisou que gostaria de jogar, pois disputa a artilharia do Brasileiro. Atualmente, o corintiano tem 18 gols, contra 17 de Henrique Dourado.

O Corinthians enfrenta neste domingo o Flamengo, no Rio. Depois, enfrenta o Atlético-MG, na Arena, em jogo que receber a taça de campeão brasileiro e se despede do torneio contra o Sport, dia 2 de dezembro, em Recife.

O dirigente ainda confirmou que o clube deve contratar de quatro a cinco reforços, sem citar nomes. E assim como fez após a conquista do título, reafirmou que o lateral-esquerdo Guilherme Arana ainda não acertou com o Sevilla, mas já admite a possibilidade de perder o jogador para o futebol europeu.

