Roberto de Andrade responde a Pinotti: 'Que vá cuidar do São Paulo'

O presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, recorreu ao momento ruim do rival para responder a provocação feita pelo diretor de futebol do São Paulo, Vinicius Pinotti. Na terça-feira, o são-paulino disse que “se olhar o histórico de vendas do clube, o São Paulo vende muito mais e tem uma vitrine mais atrativa” do que o rival alvinegro. Antes da partida contra o Bahia, nesta quinta-feira, o corintiano respondeu.

“Temos que entrar em um acordo. Ano passado, todo mundo me crucificou porque vendi o time inteiro. O que o Pinotti tem que entender e chegou no cargo agora, é cuidar do São Paulo e falar do São Paulo. Que ele melhore um pouco o time dele e não fique preocupado com o Corinthians”, disparou o presidente corintiano. Pinotti foi oficializado como diretor de futebol no início de maio.

Ao final da partida em que o Corinthians derrotou o Bahia por 3 a 0, Roberto de Andrade continuou a responder as provocações do são-paulino. “Prefiro montar elenco bom e ser campeão do que vender. Um jogador para sair do Corinthians já pensa dez vezes. Na boa fase em que estamos, eles pensam vinte vezes”, completou o corintiano.

Por enquanto, o Corinthians não negociou nenhum de seus principais jogadores, ao contrário do rival, que já vendeu vários atletas e outros ainda podem sair. Entretanto, o time alvinegro vive um momento de incertezas sobre o futuro de alguns atletas, sondados por clubes do exterior.