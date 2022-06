Roberto Dinamite, maior artilheiro do Vasco, é internado no Rio para tratamento de infecção

Maior artilheiro da história do Vasco e um dos maiores ídolos do clube carioca, Roberto Dinamite usou as redes sociais para avisar que está internado. O ex-atacante, que trava uma luta contra o câncer, está tratando de infecção provocada por uma bactéria.

Ele postou um vídeo em seu Instagram para informar os fãs e falar sobre o seu estado de saúde. "Fala galera, estou aqui para dizer a todos vocês que está tudo bem. Tive uma infecção por bactéria. Graças a Deus está tudo bem e logo estou voltando para casa. Obrigado pela força e pelo carinho de todos vocês. Estamos juntos", afirmou o ex-jogador no vídeo.

Leia Também Vasco inaugura estátua de Roberto Dinamite em São Januário com shows e ídolos do clube

Apesar de estar um pouco abatido, o tom do discurso foi otimista. Na publicação, alguns artistas e ex-jogadores manifestaram solidariedade, entre eles, os ex-jogdores Neto, Amoroso, Pedrinho, que atualmente é comentarista de futebol, o técnico Sebastião Lazzaroni e cantora Teresa Cristina, torcedora do Vasco.

Roberto foi homenageado neste ano com uma estátua em São Januário. Em meio ao tratamento contra o câncer, o ex-jogador vinha apresentando sensível melhora. A sua carreira, é marcada por títulos e muitos gols.

O ex-jogador, que já foi presidente do Vasco entre 2008 e 2014, é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro (190 gols). Ele também é o goleador máximo da história do Vasco (708) e atleta com maior número de partidas pelo clube (1.110 jogos).