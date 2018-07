Roberto Firmino é detido por dirigir após o consumo de álcool

O atacante brasileiro Roberto Firmino, do Liverpool, foi detido acusado de dirigir alcoolizado no último dia 24 de dezembro. A prisão do jogador de 25 anos foi confirmada pela polícia de Merseyside, localidade que fica na região metropolitana de Liverpool, de acordo com o jornal local Liverpool Echo.

Ainda de acordo com o Liverpool Echo, Firmino terá de se apresentar para prestar esclarecimentos na Corte Magistral de Liverpool no dia 31 de janeiro. Nesta data, o time enfrenta o Chelsea, em Anfield Road, pelo Campeonato Inglês.

A diretoria do Liverpool preferiu não se manifestar até que o caso seja solucionado. Apesar do ocorrido, o atacante foi relacionado pelo técnico Jurgen Klopp para o jogo contra o Stoke City, nesta terça-feira, pelo Campeonato Inglês.

Firmino é um dos destaques da equipe que está na briga pelo título desta temporada. O Liverpool está nove pontos atrás do líder Chelsea, que entrou em campo nesta segunda-feira e derrotou o Bournemouth por 3 a 0.