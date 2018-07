Roberto Firmino marca, Liverpool vence e recupera 3ª posição do Inglês

O brasileiro Roberto Firmino garantiu a vitória que confirmou o Liverpool na terceira colocação no Campeonato Inglês - posto que garante uma vaga na Liga dos Campeões da Europa - ao vencer o West Bromwich, fora de casa, pelo placar de 1 a 0, em um dos dois jogos deste domingo pela competição.

A cinco jogos do fim da competição, o resultado foi importante para o time de Liverpool, agora com 66 pontos, que recuperou a posição perdida na rodada depois da vitória do Manchester City, que tem 64, sobre o Southampton. O West Bromwich segue em oitavo na tabela, com 44 pontos.

O primeiro tempo deste duelo foi morno, sem muitas oportunidades claras de gols para ambas as equipes. Mas, a surpresa veio no fim da etapa. Roberto Firmino, aos 46, já nos acréscimos conferidos pelo árbitro, abriu o placar para o Liverpool, após cruzamento da direita de outro brasileiro, Lucas Leiva. O camisa 11 marcou o seu 11ª gol pela equipe de Liverpool.

No segundo tempo, os times voltaram mais dispostos. Aos 11, após grande jogada de Firmino, James Milner recebeu, mas finalizou para fora. Depois, o brasileiro Philippe Coutinho também perdeu uma boa oportunidade, mas foi só. O jogo voltou a cair e se arrastou até o final.

Ainda neste domingo, o Campeonato Inglês terá o clássico entre Manchester United e Chelsea, no Old Trafford. O time de Manchester, em sexto no campeonato com 57 pontos, briga por uma vaga na Liga Europa com o Everton (5º colocado). O Chelsea, líder com 75 pontos, precisa da vitória para se afastar do Tottenham (71), que no sábado goleou o Bournemouth na rodada.

No complemento desta 33ª rodada, na segunda-feira, o Middlesbrough, penúltimo colocado na tabela com apenas 24 pontos, recebe em seus domínios o Arsenal, que ocupa a sétima posição, somando até aqui 54 pontos no Campeonato Inglês.