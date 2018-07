Roberto Firmino revela 'premonição' sobre ida para o futebol inglês

Principal reforço do Liverpool na recém-fechada janela de transferências, o atacante Roberto Firmino revelou nesta quarta-feira que teve uma "premonição" muito antes de trocar de camisa por 37 milhões de euros (R$ 153 milhões).

"Eu me lembro que, pouco antes de ser contratado pelo Hoffenheim, tive um sonho em que estava jogando na Premier League", disse o atleta brasileiro, de 23 anos, ao site do Liverpool.

Firmino trocou o Figueirense pelo clube alemão em dezembro de 2010 e admite que a possibilidade de jogar no futebol inglês era apenas uma ilusão. "Nessa época, ir para a Inglaterra não era uma opção, nem tive oportunidade. Só que, mais tarde, decidi que era o que queria fazer", disse o atacante.

Integrante de um pacote que ainda tem o belga Christian Benteke, os ingleses James Milner e Nathaniel Clyne, entre outros, Firmino garante que desembarca no Liverpool pensando em levantar troféus, o que ainda não fez na carreira profissional, nem no clube de Santa Catarina, no Hoffenheim ou na seleção brasileira.

"Aproveitei ao máximo meu período na Alemanha, mas não cheguei a ganhar títulos. Dessa forma, o passo seguinte era ser contratado por uma equipe em que pudesse brigar por taças. Esta é a razão pela qual vim ao Liverpool. Quero ganhar títulos e jogar a Liga dos Campeões", disse o brasileiro.