Roberto Fonseca assume o comando do Ituano

O novo treinador do Ituano está em Itumbiara e deve chegar a Itu nos próximos dias para começar a trabalhar com o elenco. Sua estreia deve acontecer no próximo sábado, contra o Catanduvense, no Estádio Novelli Júnior, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Roberto Fonseca, que acumula passagens por Botafogo-SP, São Caetano, Oeste e Paraná, chega com a missão de livrar o Ituano do rebaixamento para a Série A2. Depois de estrear com vitória sobre o Guaratinguetá, por 3 a 0, o time caiu de produção e já acumula cinco derrotas seguidas. Assim, está com apenas quatro pontos, em 18.º lugar no Campeonato Paulista.