Roberto Fonseca deixa o comando do Bragantino na Série C

O técnico Roberto Fonseca deixou o comando do Bragantino nesta segunda-feira. Ele se reuniu com a diretoria e colocou o cargo à disposição dois dias após o empate por 1 a 1 com o Tombense no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O nome mais cotado para assumir ainda nesta semana é o de Marcelo Veiga, que tem uma longa história com o clube. Mas o presidente Marco Chedid reconhece que é uma situação complicada. "Nós só vamos fazer três jogos. É um desafio, porque estamos num momento difícil", afirmou.

Em sete jogos, Roberto Fonseca conseguiu tirar o clube da zona de rebaixamento, mas sem embalar, mantendo o fantasma do descenso no Grupo B. Durante sua curta passagem, o Bragantino venceu apenas uma partida, quando bateu o lanterna Mogi Mirim por 1 a 0, na 13ª rodada. Por outro lado, empatou quatro vezes e perdeu outras duas, com 33,3% de aproveitamento, deixando o time na oitava colocação, com 16 pontos.

No dia 5 de julho, ele assumiu o time no lugar de Alberto Félix, que foi desligado pelos maus resultados. O Bragantino chegou a brigar pelo G4 do Grupo B, com uma campanha regular, mas, na oitava rodada, o time perdeu para o Joinville por 2 a 0 fora de casa e entrou na zona de rebaixamento, onde ficou por cinco rodadas, sem conseguir reagir.

O Bragantino volta a campo no próximo sábado, às 17 horas, contra o São Bento, atual líder com 26 pontos, na cidade de Sorocaba.