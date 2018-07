Roberto Fonseca deixa o comando do Guaratinguetá Roberto Fonseca não é mais o técnico do Guaratinguetá. Após a derrota para a Portuguesa, por 3 a 0, no sábado, no Canindé, pela 29ª rodada da Série B do Brasileiro, ele pediu demissão do cargo. Assim, deixa o clube do interior paulista em 12º lugar no campeonato, com 38 pontos conquistados, ainda sofrendo um certo risco de rebaixamento.