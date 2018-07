Roberto Frizzo cogita mais reforços para o Palmeiras

SÃO PAULO - O vice-presidente de futebol do Palmeiras, Roberto Frizzo, está animado com a boa campanha do Palmeiras no Campeonato Paulista, mas nega que o elenco esteja fechado. O dirigente afirma que além de Wesley, outros jogadores podem chegar para a disputa do estadual e da Copa do Brasil.

"O futebol é dinâmico. A qualquer momento pode surgir uma situação de um jogador vir. Não dá para pensar em elenco fixo. Isso é coisa do passado, que não existe mais. As mudanças são constantes", disse Frizzo, que desconversou ao ser indagado se negocia com algum jogador. "Por enquanto não estamos buscando nada, mas de um momento para o outro tudo pode mudar."

Além de Wesley, do Werder Bremen, que pode ser anunciado ainda nesta segunda-feira, outro jogador que chegou a ter seu nome comentado no clube foi Nilmar. Frizzo admite interesse, mas nega a possibilidade de contratá-lo.

"O clube no Brasil que falar que não quer o Nilmar está mentindo. Ele é um grande jogador e caberia bem no time, mas não estamos tratando de nenhuma negociação envolvendo o nome dele", garantiu.