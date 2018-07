Roberto Mancini diz que Manchester City precisa parar de errar

MANCHESTER - A derrota para o rival Manchester United por 3 a 2, domingo, em casa, deixou o Manchester City em situação difícil na defesa do seu título do Campeonato Inglês. Vice-líder do torneio nacional, a equipe está com 33 pontos, seis atrás do rival, e, para seguir na luta pela conquista, terá que parar de cometer erros, de acordo com o técnico Roberto Mancini.

"É claro, precisamos trabalhar duro e parar de cometer erros", disse Mancini, que lamentou pelo time ter permitido que o Manchester United abrisse 2 a 0 no domingo. "Nós não podemos continuar a ficar um ou dois gols atrás, porque é difícil recuperar. Temos um bom espírito. Agora precisamos ganhar quatro ou cinco jogos seguidos".

Nas próximas rodadas, o Manchester City terá a oportunidade de embalar no Campeonato Inglês porque enfrentará clubes que estão na parte inferior da tabela de classificação - Newcastle, Reading, Sunderland e Norwich.

Para Mancini, um dos erros cometidos pelo Manchester City no último domingo foi na formação da barreira no gol de falta marcado por Van Persie nos instantes finais do clássico. "Nós só tínhamos dois e meio jogadores lá. Nós não cobrimos muito bem", disse Mancini. "Eu acho que a barreira devia ter sido melhor. Eu acho que no último segundo devemos prestar mais atenção nesta situação".

O treinador do Manchester City também criticou a atuação e postura do atacante italiano Mario Balotelli, que foi substituído aos sete minutos do segundo tempo. "Eu amo Mario, mas é importante que ele comece a pensar sobre o seu trabalho", disse Mancini. "Ele tem tudo para jogar bem, mas ele não pode continuar a jogar como hoje. Queríamos mais dele".