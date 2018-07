Roberto Mancini pede vitórias mais tranquilas ao Manchester City

MANCHESTER - Já virou comum nesta temporada o Manchester City conseguir vitórias nos últimos minutos das partidas. Diante do Reading, no último sábado, pela 18.ª rodada do Campeonato Inglês, não foi diferente e a equipe só alcançou os três pontos aos 47 minutos do segundo tempo, quando Gareth Barry marcou de cabeça e garantiu o 1 a 0. O técnico Roberto Mancini comemorou o resultado, mas disse que seu "coração não aguenta" tanta emoção.

"É importante marcar mais cedo nos jogos, meu coração não aguenta estes gols nos fins dos jogos", declarou. "Acho que merecemos a vitória, mas quando você está a dois ou três minutos para o fim, pode ser difícil se você não tiver marcado no primeiro tempo, quando se tem mais chances", completou.

Foi a quarta vez neste Campeonato Inglês que o City conseguiu a vitória com um gol após os 42 minutos do segundo tempo e o Roberto Mancini fez questão de exaltar a persistência da equipe. "Nossa atitude foi boa, mantivemos a concentração no final, tentamos até o último segundo. Neste jogo era importante jogarmos bem como no primeiro tempo", avaliou.

Além de exaltar a equipe, o treinador elogiou em especial o jovem zagueiro Karim Rekik, de 18 anos, que tem recebido poucas chances. "Karim jogou bem, ele é muito jovem, tem apenas 18 anos, mas tem qualidade. É um zagueiro central que também pode jogar de lateral-esquerdo, estamos muito felizes com ele", comentou.