Roberto prevê jogo duro e exalta chance de reservas do Internacional

Quarto colocado no Campeonato Brasileiro, o Internacional tenta se concentrar para o duelo deste domingo, às 16 horas, na Arena da Baixada, diante do Athletico, pela décima rodada, depois da derrota no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil para o Palmeiras, em São Paulo. O técnico Odair Helmmann tem dois desfalques: o lateral Zeca (machucado) e o zagueiro Victor Cuesta, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Odair orientou um treino fechado na manhã de sexta-feira, no Beira-Rio, e o zagueiro Roberto, que deverá substituir Victor Cuesta, mostrou otimismo. "Será um jogo duro. Independentemente de quem for jogar, tem que entrar e aproveitar a oportunidade. Vamos buscar a vitória. Domingo, quem for para lá (Paraná), vai para buscar a vitória", afirmou o jogador, em entrevista coletiva.

A sequência de jogos do Inter em três campeonatos é bastante complicada. Depois do duelo com o Athletico, o time gaúcho vai ter a partida de volta com o Palmeiras, na quarta-feira, no Beira-Rio, onde vai precisar de pelo menos uma vitória simples para levar a decisão da vaga na semifinal para os pênaltis, pois foi derrotado por 1 a 0 no confronto de ida do mata-mata.

Por causa deste duelo decisivo na capital gaúcha, a tendência é a de que Odair poupe alguns titulares neste domingo. Paolo Guerrero deverá um dois dos jogadores entre os que serão preservados, pois o peruano já vinha desgastado pela disputa da Copa América e só foi substituído nos acréscimos do segundo tempo do duelo da última quarta-feira em São Paulo.

Depois da partida deste domingo, no dia 20, pelo Campeonato Brasileiro, o compromisso do Inter será o Gre-Nal, no Beira-Rio. Quatro dias depois, os gaúchos terão pela frente a primeira partida das quartas de final da Libertadores frente ao Nacional, do Uruguai, em Montevidéu. O jogo de volta será no dia 31. No meio destes duelos, no dia 27, o adversário será o Ceará, em casa, pela 12ª rodada da competição nacional.

Em nove jogos pelo Brasileiro, o Internacional soma cinco vitórias, um empate e três derrotas. O ataque marcou 13 gols e a defesa foi vazada oito vezes.