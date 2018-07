Robinho adere ao mistério e não confirma se será titular no Atlético-MG

O atacante Robinho vai estrear pelo Atlético-MG nesta quarta-feira, diante do Independiente del Valle pela Libertadores. A garantia foi dada pelo técnico Diego Aguirre ainda na semana passada. Resta saber, no entanto, se o jogador de 32 anos, grande contratação do clube para esta temporada, será titular ou começará no banco de reservas.

A dúvida tem rondado a Cidade do Galo nos últimos dias. E para aumentá-la, Aguirre optou por fechar o treino desta terça-feira à imprensa. O próprio Robinho aderiu ao mistério e despistou quando perguntado se seria titular na entrevista coletiva após a atividade.

"Espero honrar a camisa do Atlético-MG. Se ele optar por eu sair jogando, não tem problema nenhum, vou procurar fazer o meu melhor, mesmo estando sem rimo de jogo. E se tiver que ficar para o segundo tempo, também não tem problema, vou torcer para que os companheiros façam um grande jogo e, o mais importante, que o Atlético-MG possa ganhar", disse.

Independente da possibilidade de titularidade, Robinho fará sua estreia no Independência lotado. Todos os ingressos para o confronto desta quarta já foram vendidos e a expectativa pela estreia do atacante só aumentou a procura pelas entradas. Até o jogador admitiu a ansiedade por este primeiro encontro com os atleticanos.

"A expectativa é muito boa. Estou bem preparado, um pouco ansioso para jogar. O que a gente mais gosta é jogar. O estádio estará lotado, bonito, é uma festa da torcida do Galo e espero que a gente possa retribuir em campo e conseguir os três pontos para que nós e os torcedores possamos sair felizes do estádio", comentou.

Outra novidade para a partida será a presença de Cazares. Finalmente regularizado junto à CBF, após longo imbróglio judicial, o meia equatoriano estará à disposição de Aguirre e poderá fazer sua estreia oficial pelo clube, após atuar somente na Florida Cup, nos Estados Unidos.

"Quando recebi a noticia, fiquei muito feliz por saber que já posso jogar. Para mim, é uma alegria imensa já estar habilitado a partir de amanhã. A motivação é grande, um jogo importante, pela Copa Libertadores, e espero fazer um bom jogo", afirmou.