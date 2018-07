Robinho admite cansaço, mas se diz 100% para clássico

O Santos tem um motivo a mais para acreditar na reabilitação no Campeonato Brasileiro - após derrota diante do Criciúma - no clássico contra o Palmeiras, domingo às 16 horas, no Pacaembu. Robinho participou normalmente durante uma hora e meia no treino técnico dos reservas em campo reduzido neste sábado à tarde, no CT Rei Pelé, e depois disse, em coletiva de imprensa, que está pronto e descansado para se encaixar na movimentação e na velocidade dos garotos, que demoliram o Botafogo na vitória por 5 a 0 na Copa do Brasil, quinta-feira.

"Recuperei bem da viagem, que foi longa, e estou 100% para jogar. O cansaço realmente acontece, mas é preciso superar", disse o capitão santista, que na terceira passagem pelo clube tem a missão de repetir com Geuvânio e Gabriel o papel que teve na formação de Neymar e Ganso, em 2010.

Embora tenha perdido a força no arranque e raramente se utilize do recurso da pedalada, que o consagrou em 2002, Robinho se sente à vontade ao lado dos novos Meninos da Vila. "O nosso ataque tem muita velocidade, com jogadores leves, rápidos, como Geuvânio, eu e Gabriel. A maneira de a gente vencer o adversário é com muita movimentação no ataque. Vamos colocar velocidade e procurar envolver o Palmeiras", projetou.

Os números de Robinho contra o Palmeiras são ruins. Foram seis jogos, com apenas uma vitória do Santos, no segundo turno do Brasileiro de 2004, dois empates e três derrotas. Mas, o retrospecto não preocupa o atacante. "Nunca procurei saber quais são meus números contra o Palmeiras. Sempre quero jogar bem contra todos os times, fazer gols e ajudar o Santos sempre. Vai ser um jogo difícil e não estou preocupado com números individuais, e sim com os três pontos que a gente precisa somar."

TIME

Enderson Moreira deve definir o time no treino tático fechado deste sábado pela manhã no CT Rei Pelé. As mudanças confirmadas são Robinho no lugar de Rildo no ataque e Victor Ferraz no de Cicinho, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo, na lateral direita. Aranha vem treinando forte desde o início da semana e pode ser mais uma novidade no clássico.