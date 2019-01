Robinho assina contrato com o líder do Campeonato Turco até junho de 2020

Robinho assinou contrato neste sábado até junho de 2020 com o Istambul Basaksehir, time líder do Campeonato Turco. O atacante, de 34 anos, recebeu a camiseta 70 do presidente Goksel Gumusda. Os valores da negociação para tirar o brasileiro do Sivasspor não foram revelados.

"A maior razão para eu vir aqui é o meu desejo de me tornar campeão. Meus companheiros de equipe e comissão técnica me receberam muito bem. A equipe já é formada por grandes jogadores. Estou tão feliz por ter entrado para esta família. Minha coisa favorita nessa vida é jogar futebol", disse Robinho ao site oficial do clube.

O brasileiro Márcio Mossoró (campeão da Copa do Brasil de 2005 com o Paulista), o togolês Adebayor (ex-Real Madrid), e os turcos Emre e Arda Turan (ex-Barcelona) serão alguns dos novos companheiros de Robinho no futebol turco.

Há um ano, Robinho se transferiu para o Sivasspor, clube no qual fez 12 gols em 30 jogos. O time é o atual nono colocado do Turco, com 24 pontos, 11 atrás do Istambul Basaksehir.

O Istambul faz seu primeiro jogo do ano dia 14, quando vai enfrentar o Hatayspor, em casa, pela 18ª rodada do Campeonato Turco.