Robinho assume continuar no Milan

"Eu quero terminar a temporada com um tom positivo, jogar bem a próxima temporada e então será a hora de renovar", disse o jogador de acordo com a Gazzetta dello Sport desta sexta-feira.

"Posso assegurar a vocês que estes não serão os meus últimos seis jogos com a camisa do Milan."

O contrato do atacante de 29 anos termina em 2014 e ele parecia querer sair em janeiro, deixando de se tansferir para o Santos somente porque o clube brasileiro teria se recusado a aceitar o preço do Milan.

Mas agora ele diz que está feliz na Itália.

"Eu disse quando cheguei que eu gostaria de ficar aqui por 10 anos. Bem, ainda há sete anos restantes", acrescentou Robinho.

O ex-atacante do Real Madrid e Manchester City jogou 21 vezes em todas as competições nesta temporada, marcando dois gols, e é esperado em campo no confronto do Milan com o líder da primeira divisão italina, o Juventus, no domingo.