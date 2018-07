Robinho brilha novamente contra o São Paulo; relembre os gols

A estrela de Robinho brilha quando enfrenta o São Paulo. O carrasco alviverde do Tricolor voltou a ser destaque neste domingo. Apesar da partida apagada, o meia definiu o placar de 2 a 0 para o Palmeiras com uma nova pintura, desta vez dento como vítima o goleiro Denis.

"É sempre bom marcar gols em clássicos, torna um pouco mais especial. Mas fico feliz por desencantar, tirar a urucubaca de cima de mim", comemorou após a partida o palmeirense. O gol aconteceu aos 41 do segundo tempo. Robinho recebeu na entrada da área de Allione, dominou levantando a bola e mandou de primeira, no ângulo, para o fundo das redes.

"Estava difícil, já estava incomodado. A torcida estava me cobrando bastante. Muita gente vai falar que é porque o Marcelo saiu que fiz o gol, mas não é isso, não. Consegui marcar e fico feliz", completou.

No Paulistão do ano passado, no Allianz Parque, o meia fez o primeiro "gol de placa do estádio, ao dominar no meio de campo e encobrir o goleiro Rogério Ceni. Já no segundo turno do Brasileiro 2015, o jogador repetiu a dose, ao mandar por cima do craque são paulino e garantir o empate por 1 a 1. Relembre

PALMEIRAS 3 x 0 SÃO PAULO

SÃO PAULO 1 x 1 PALMEIRAS