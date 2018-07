Robinho celebra evolução física e espera atuar 90 minutos pelo Cruzeiro domingo

O meia Robinho chegou no Cruzeiro há pouco tempo, mas já se tornou um dos líderes da equipe em campo. O jogador trazido do Palmeiras, no entanto, ainda não conseguiu jogar os 90 minutos de uma partida pelo time celeste, graças a uma lesão muscular na coxa direita que, inclusive, adiou sua estreia pelo clube.

"Estou melhorando cada vez mais, a parte física está melhor. Nesta semana, sem jogos, estou podendo trabalhar mais que os outros jogadores. Acho que consigo dar uma qualidade maior, mas mais pela minha experiência, por poder segurar a bola e acelerar em alguns momentos", avaliou.

Com o tempo de treinamento, Robinho espera agora ter condições de ajudar seus companheiros durante toda a partida no clássico diante do Atlético-MG neste domingo. "A intenção é tentar jogar o jogo inteiro, estou trabalhando ainda mais esta semana para dar conta, mas é na parte técnica que a gente vai ver. Mas o fato é que estou me sentindo melhor fisicamente."