Robinho celebra recuperação e boa fase no Cruzeiro após Copa do Mundo

O Cruzeiro concluiu nesta terça-feira a preparação do elenco para a partida contra o Corinthians, às 21h45 desta quarta-feira, em São Paulo. Apesar de Mano Menezes não revelar o time que vai jogar, o meia Robinho quer aproveitar o duelo para manter a boa fase e afastar as críticas ao seu futebol.

"Realmente, eu não estava jogando bem. Os comentários da imprensa também estavam me incomodando um pouco. Estou feliz, tenho retornado ao time e dado assistências, consegui fazer um gol. Agora, tenho de manter essa sequência, porque está cheio de jogadores querendo entrar na equipe", comentou Robinho.

Em sequência de partidas no Mineirão, o meia marcou no triunfo por 3 a 1 sobre o América-MG, na última quinta-feira, e deu os passes para os gols de Barcos e Arrascaeta na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-PR, no domingo. Graças aos resultados, o Cruzeiro está em quarto lugar no Brasileirão, com 24 pontos somados após 14 rodadas.

Também contra o Atlético-PR, no dia 16, Robinho deu a assistência para o gol de Arrascaeta em empate por 1 a 1, no Mineirão, placar que bastou para garantir o avanço do Cruzeiro às quartas de final da Copa do Brasil.

"Algumas críticas foram construtivas, outras pegaram um pouco pesado. Por parte da torcida, algumas coisas passam do limite. Cobrar é normal, mas quando me xingam ou xingam o meu filho, aí eu fico meio 'p..'' da vida. Mas faz parte, eu entendo o torcedor", relatou o meia.