Robinho comemora vitória e explica golaço em Rogério Ceni

Os jogadores do Palmeiras deixaram o campo radiantes e com o sentimento de dever cumprido após a vitória por 3 a 0 sobre o São Paulo na noite desta quarta-feira. O atacante Robinho, autor de um golaço - o mais bonito do Allianz Parque até o momento - contou como fez o gol de cobertura em Rogério Ceni.

"Eu vi que ele estava muito adiantado e que ele não conseguiria chegar se eu chutasse. E ainda fui bastante feliz na finalização", comemorou o jogador, que apesar da alegria, negou que existisse alguma pressão pelo jejum de dez jogos sem vencer um clássico. "Foi mais importante para vocês (imprensa) pararem de falar nisso. Para nós, não muda nada", disse.

O atacante Dudu também aproveitou para ironizar o rival, pelo qual quase foi jogar no início da temporada. Ao ser questionado se tinha feito uma boa escolha ao optar pelo Palmeiras e não o São Paulo, respondeu. "Acho que sim. Sabia que teria sucesso aqui e fico feliz pelo resultado", completou.

Outro goleador da noite, o atacante Rafael Marques acredita que a vitória serve para acalmar os ânimos, mas pede cuidado para não exagerar nas comemorações. "A equipe está de parabéns. Agora é manter os pés no chão. Estamos em uma crescente e queremos o mais rápido possível chegar ao nível do que o professor quer. Não podemos nos empolgar com essa vitória. Tem muita coisa pela frente", analisou o atacante.