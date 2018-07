Robinho descarta retorno ao Santos no próximo ano

SÃO PAULO - Em namoro permanente com o Santos, o atacante Robinho admitiu que será difícil voltar à Vila Belmiro em 2012. A fase no Milan é melhor do que a que motivou o seu empréstimo ao time brasileiro no ano passado, quando ainda atuava pelo Manchester City. Por isso, nem o apelo do centenário santista, a ser comemorado em abril, parece capaz de provocar um possível retorno do jogador.

"Daquela vez foi diferente. Eu não estava tão bem e precisava me reencontrar. Agora não, tenho jogado bastante pelo Milan, então é muito difícil voltar", disse Robinho, que foi campeão paulista e da Copa do Brasil em 2010, quando foi emprestado ao Santos. Outro motivo para sua volta naquela oportunidade foi a necessidade de jogar para se garantir na seleção que iria à Copa do Mundo.

O atacante Neymar, que teve ótimo entrosamento com Robinho em 2010, ainda mostrou esperança de contar com o amigo no Santos na próxima temporada. "Se ele quiser jogar a Libertadores, o convite está feito", garantiu o jovem astro santista, que também participou na sexta-feira de pelada beneficente organizada pelo ex-jogador Narciso, atual técnico da equipe de juniores do Corinthians.