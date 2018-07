Robinho deve anunciar hoje se vai continuar ou não no Santos

O contrato de Robinho com o Santos termina nesta terça-feira e a expectativa é que o atacante anuncie onde vai jogar a partir de 1º de julho. O jogador é esperado no CT Rei Pelé junto com os atletas que participaram da derrota para o Internacional, no domingo, e ganharam folga na segunda-feira.

O Santos, de acordo com o presidente Modesto Roma Júnior, já fez a sua proposta a Robinho e não pretende aumentar a oferta. O dirigente alega que o clube passa por dificuldades financeiras e não tem condições de oferecer mais ao atacante. Os valores do novo contrato não foram divulgados.

A concorrência do Santos pelo atacante é com Cruzeiro, Guangzhou Evergrande, da China, e Querétaro, do México. O clube mineiro chegou a oferecer salários maiores do que o Santos, mas quem fez a melhor proposta foram os chineses.

Estima-se que o Guangzhou Evergrande estaria disposto a pagar US$ 1 milhão por mês (cerca de R$ 3,1 milhões), livre de impostos, para convencer o atacante a jogar na China. O time é treinador por Luiz Felipe Scolari e na segunda-feira anunciou a contratação do volante Paulinho, do Tottenham, por 14 milhões de euros (quase R$ 50 milhões). Os outros brasileiros da equipe são Ricardo Goulart, Elkeson, Renê e Alan Junior.

Ir para a China não impediria Robinho de continuar sendo convocado por Dunga para a seleção brasileira. Do grupo que disputou a Copa América no Chile, por exemplo, dois jogadores atuam no futebol asiático, o atacante Diego Tardelli e o meia Éverton Ribeiro.