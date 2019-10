Robinho diz que 'faltou um pouco de sorte' para o Cruzeiro vencer no Mineirão

O Cruzeiro chegou ao sexto jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro ao ficar no empate com o Internacional, por 1 a 1, nesta noite de sábado, no Mineirão. O jejum manteve a equipe mais uma rodada dentro da zona de rebaixamento. Um dos homens de referência do atual elenco cruzeirense, Robinho considera a falta de sorte como fator determinante para mais um resultado abaixo da expectativa.

"A gente teve qualidade, teve chance, teve tudo que a gente precisava. Talvez faltou um pouco de sorte. Tomamos mais um gol que o cara apareceu livre dentro da área. Foi um vacilozinho. Estamos pecando nesse último detalhe. Tivemos força para pegar o fundo da rede e nos recuperar. Se tivesse que sair um vencedor hoje, teria que ser a gente", analisou o meio-campista.

O que chamou atenção do jogador foi o comportamento da torcida após o apito final. Mesmo com o resultado ruim, os jogadores foram aplaudidos e o hino do clube foi cantado.

"O torcedor reconhece quando você se dedica. Tentamos de todas as formas. O time do Internacional é muito bom, porém atacamos mais. Demos a vida, agora é trabalhar. Se tivermos esse mesmo empenho e união (na continuidade do Brasileirão), sairemos desta situação", acrescentou.

Com 20 pontos, em 17.º lugar, o Cruzeiro segue na zona de rebaixamento e agora foca no duelo contra o Fluminense, na próxima quarta-feira, novamente no Mineirão. "Está difícil, seis jogos sem vencer, você começa a pensar em não perder pra própria cabeça. A gente não pode desistir. A torcida aplaudiu, agora é juntar as forças que quarta tem um jogo importantíssimo na nossa briga", encerrou.