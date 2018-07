Robinho diz 'sonhar' com gol na final do Mineiro e primeiro título pelo Atlético

O atacante Robinho vive a expectativa de levantar a primeira taça pelo Atlético-MG, clube que defende desde fevereiro de 2016. O jogador espera ser decisivo no clássico contra o Cruzeiro, neste domingo, às 16 horas, no Independência, que definirá o título do Campeonato Mineiro - que seria o 44º da história do clube.

"Jogar bem o clássico, ainda mais em uma final, com certeza é um sonho. Vou sonhar com isso e espero que esse sonho possa se tornar realidade. Que seja uma noite muito boa para mim, para o Atlético, que eu esteja em um dia inspirado e esse sonho possa se tornar realidade", disse o jogador, nesta sexta-feira, em entrevista coletiva.

Robinho admite que a vitória sobre o maior adversário dos atleticanos terá um sabor especial para o grupo. "A gente quer ser campeão. Claro que, em cima do rival, tem um sabor ainda maior para nós, jogadores, e para os torcedores também. A gente conseguiu o objetivo de chegar à final e, agora, só depende de nós", projetou.

O atacante lamentou a falta de um título no ano passado, apesar de ter tido um desempenho pessoal muito bom no primeiro ano com a camisa atleticano. "Ano passado, foi um ano em que, individualmente, fiz muitos gols, mas, infelizmente, o nosso maior objetivo não foi alcançado, que era o título. Esse ano, temos outra oportunidade. O time está bem, focado", garantiu Robinho.

Outro jogador ansioso para levantar a taça pela equipe alvinegra é Rafael Moura. Torcedor declarado do clube, o atacante minimizou nesta o peso da vantagem atleticana na final por ter feito melhor campanha na primeira fase do torneio - o time poderá ser campeão com um empate neste domingo.

"É um jogo especial, não só pra mim, que vive o Atlético desde a infância, mas para todo mundo. Então, a gente tem a vantagem, mas precisa conquistá-la dentro do campo e fazer valer o resultado após o término da partida", ressaltou Rafael Moura.

Nesta sexta-feira, o elenco atleticano realizou atividades físicas na academia de musculação da Cidade do Galo, centro de treinamento do clube, em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte. Foi o penúltimo treino do grupo antes da finalíssima do Estadual.