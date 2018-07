Robinho diz ter bom retrospecto contra o São Paulo

O atacante Robinho, do Atlético-MG, prometeu se inspirar em bons momentos vividos em jogos contra o São Paulo para fazer o time se dar bem nesta quarta-feira, no confronto de ida das quartas de final da Copa Libertadores, no Morumbi. O jogador de 32 anos lembrou nesta terça que, pelo Santos, costumou ter boas atuações contra o adversário e contou que gosta de atuar no estádio.

Em confrontos de mata-mata contra o São Paulo, o atacante jamais perdeu. Pelo Santos, esteve presente nas vitórias nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de 2002, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2004 e na semifinal do Campeonato Paulista de 2010. "Tenho boas memórias do Morumbi. Espero que isso sirva para me ajudar a fazer um bom jogo. Gosto de jogar no estádio", afirmou.

O Morumbi foi também onde Robinho teve uma das atuações mais marcantes da carreira, ao ser decisivo na final do Brasileiro de 2002 contra o Corinthians, quando fez o primeiro gol da vitória por 3 a 1. No estádio ele também viveu uma grande frustração, ao no ano seguinte perder a final da Libertadores pelo Santos diante do Boca Juniors. "Gosto de jogar esse torneio, mas ainda é um título que não tenho", comentou.

O Atlético-MG realizou no estádio o treino de reconhecimento, pouco depois do São Paulo ter deixado o gramado. A equipe, por ter melhor campanha, terá a vantagem de jogar no confronto de volta, semana que vem, como mandante no estádio Independência. "Esperamos fazer um bom jogo, atuar com inteligência e, quem sabe, marcar um gol como visitante", afirmou o atacante. O principal desfalque do time para a partida é o atacante Carlos, lesionado.