Robinho e Alison são dúvida para clássico contra o Corinthians

O atacante Robinho e o volante Alison, que sofreram contusões em campo e não terminaram o jogo em que o Santos foi eliminado da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, na noite de quarta-feira, na Vila Belmiro, ainda não estão confirmados para enfrentar o Corinthians, domingo à noite, no Itaquerão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois jogadores vão passar por exames médicos nesta sexta e podem ser vetados para o clássico.

Além de ter voltado a sentir dores na perna esquerda, Robinho é um dos jogadores mais desgastados fisicamente do grupo. Por isso, suas chances de disputar o clássico de domingo são ainda menores. E o caso de Alison ainda é uma incógnita.

O dia seguinte à eliminação na Copa do Brasil foi de folga para os jogadores e de reuniões de dirigentes para as discutir providências a serem tomadas antes das eleições presidenciais de 6 dezembro. Por enquanto, ainda não há uma definição sobre o futuro do técnico Enderson Moreira, que está ameaçado no cargo.

Os comentários no clube são que o gerente de futebol, o ex-meia Zinho, poderá abrir a lista de dispensa ao final da temporada, apesar dos elogios que tem recebido pelo seu trabalho. As prováveis demissões seriam para reduzir a alta folha salarial do Santos.