Robinho é apresentado aos companheiros na Cidade do Galo

Robinho é apresentado aos colegas do Atlético-MG na manhã desta sexta-feira e diz que quer ajudar o time a ganhar títulos. Promete dedicação e empenho nesta nova empreitada. O atacante, que não se acertou com o Santos por causa de dinheiro e projeto, já conhecia a Cidade do Galo, onde a equipe mineira treina. Ele esteve no local com a seleção brasileira. Robinho espera ser um dos principais jogadores do time, que na próxima semana começa a disputar a Libertadores da América, competição em que o Santos não está.

Robinho esteve no futebol chinês na temporada passada. Quando decidiu voltar para o Brasil, procurou o Santos para tentar mais um período no clube que o lançou, mas não teve sucesso nas negociações. Horas depois de o clube da Vila anunciar a desistência do atacante, o Atlético-MG anunciou o fechamento da transação. Robinho negociava com os dois clubes. No Santos, ele ganharia R$ 600 mil mensais e teria de ter sua imagem vinculada ao patrocinador da equipe. Em Minas, estima-se que ele vá receber R$ 200 mil a mais por mês, e será tratado como astro do elenco, como era Ronaldinho Gaúcho.

Robinho começou a treinar nesta sexta com os novos companheiros em Belo Horizonte. A diretoria trabalha agora para aprontar sua documentação. Ele será inscrito no Estadual e na Libertadores.

TREINO

Sem demora, Robinho iniciou na manhã desta sexta sua rotina de jogador do Atlético-MG, que anunciou a sua contratação no dia anterior por duas temporadas. O atacante foi ao CT do Clube e começou a treinar ao lado dos companheiros, antes mesmo da sua apresentação oficial. O atacante teve passagem fracassada pelo Guangzhou Evergrande, da China. Ainda que não tenha revelado detalhes, o presidente do clube, Daniel Nepomuceno, indicou que a nova fornecedora de materiais esportivos do clube, a Dry World, foi fundamental para viabilizar o acerto com o principal reforço da equipe para a disputa da Libertadores.

Esta será a primeira vez que Robinho atuará em um clube brasileiro que não seja o Santos. Antes mesmo da sua apresentação, Robinho já mandou um recado aos torcedores do Atlético-MG. "Alô, massa atleticana, torcida mais fanática do Brasil, maior torcida de Minas Gerais. Aqui é o Robinho, obrigado pela recepção. Aqui é Galo!", disse o atacante em vídeo divulgado pelo clube. Nesta manhã, o Atlético-MG faz o último treino de preparação para o duelo com o Guarani, sábado, em Divinópolis, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. A tendência é que o técnico Diego Aguirre escale um time misto, pois na próxima quarta-feira a equipe vai estrear na Copa Libertadores, no Peru, diante do Melgar.