Robinho e Arouca não treinam e irão desfalcar Santos no domingo

Robinho e Arouca não treinaram pelo segundo dia seguido, nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé, e irão desfalcar o Santos contra o Vitória , neste domingo, no Barradão, às 17 horas, em Salvador, na rodada final do Campeonato Brasileiro . O atacante está com um edema no músculo posterior da coxa direita, enquanto o volante se recupera de uma pancada no tornozelo direito.

No trabalho tático que comandou na manhã desta quinta, o técnico Enderson Moreira escalou um time com nove jogadores, sem a dupla de zaga titular formada por Edu Dracena e David Braz. A equipe contou com Aranha (Gabriel Gasparotto), Daniel Guedes, Caju, Alison, Renato e Lucas Lima; Thiago Ribeiro, Gabriel e Leandro Damião.

Na atividade, o treinador formou outros dois grupos diferentes, na sua maioria escalada com defensores, enquanto o time principal tentava furar este bloqueio. Sem Robinho à disposição, Leandro Damião voltará a ganhar uma chance entre os titulares após ter marcado os dois gols da vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, domingo, na Vila Belmiro, pela penúltima rodada do Brasileirão.

Sem mais objetivos a buscar na competição nacional, o Santos terá pela frente um desesperado Vitória, que luta contra o rebaixamento neste rodada na qual Palmeiras e Bahia também jogarão para evitar queda para a Série B. Podendo ajudar os palmeirenses com uma boa atuação neste domingo, os santistas ocupam hoje a décima posição da tabela, com 50 pontos ganhos.

E até pelo fato de o Santos não ter mais metas nesta rodada final, Enderson Moreira não teria motivos para escalar Robinho e Arouca fora das condições ideais, embora a dupla ainda não tenha sido oficialmente vetada pelo departamento médico do clube.