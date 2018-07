Robinho e Dátolo desfalcam Atlético-MG contra o América-MG

Robinho se recupera de uma picada de mosquito, que causou infecção local na coxa direita e febre. Em razão do problema, ele desfalcou o Atlético no empate com o Colo Colo, na quinta-feira, em rodada da Copa Libertadores. Neste sábado, o atacante nem treinou. Ele foi liberado pela comissão técnica para repousar em casa.

Já Dátolo sentiu dores na coxa esquerda durante a partida disputada em Santiago. Neste sábado, teve constatado o estiramento leve no local e fez tratamento. Mesmo que o argentino e Robinho apresentam melhora antes do jogo deste domingo, serão preservados porque Diego Aguirre quer ver a dupla recuperada para a sequência da Libertadores.

Em razão do jogo da próxima quarta, novamente contra o Colo Colo, o treinador deve escalar uma equipe alternativa no clássico mineiro deste domingo, no Independência. Uma das possíveis novidades é o atacante Clayton, regularizado nos últimos dias.

"Estou feliz por estar regularizado, não via a hora de isso acontecer. Estou há um mês sem jogar e vou dar meu melhor domingo dentro de campo para ajudar o Galo a sair com a vitória", declarou o atacante, contratado pelo Atlético junto ao Figueirense no fim do mês passado.