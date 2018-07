Robinho e Diego se enfrentam em 'decisão' no Mineirão

O Mineirão vai receber um jogo decisivo na tarde deste sábado. Em confronto direto, Atlético Mineiro e Flamengo brigam por uma vaga na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Uma das peças-chave do clube alvinegro é o artilheiro Robinho, que soma 23 gols na temporada.

O atacante confirma que será um confronto difícil, mas está confiante na vitória do Atlético. " O objetivo é fazer a nossa parte, ganhar em casa, ganhar bem, com todo respeito ao Flamengo, que tem grandes jogadores, e, depois, ver o que acontece do outro lado".

A partida também será marcada pelo reencontro de Robinho com o meia Diego, ex-companheiro de Santos. "Feliz por rever um amigo. Temos uma amizade muito boa, mas, dentro de campo, cada um vai defender as cores do seu time. Que vença o melhor", destaca.

Já foram vendidos mais de 33 mil ingressos para a partida até a tarde dessa sexta-feira. Com a casa cheia, Robinho exalta a força dos atleticanos. "Isso é sinal que a torcida confia no nosso trabalho. A gente espera o Mineirão lotado e uma boa partida nossa".

Com a vitória, o Atlético chegaria a 62 pontos e ficaria na frente do Flamengo, fechando a 33ª rodada na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, atrás apenas do líder Palmeiras, que até agora soma 67 pontos.