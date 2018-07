Robinho é oficializado e assina contrato por um ano com o Santos

Ídolo maior do Santos nas conquistas dos títulos brasileiros de 2002 e 2004 e depois campeão paulista e da Copa do Brasil em 2010, quando atuou ao lado de Neymar, Robinho está confirmado como novo reforço do clube. O jogador assinou contrato de um ano com o time nesta quinta-feira e já começa a treinar visando o clássico de domingo com o Corinthians. "Estou à disposição do treinador e se ele precisar eu jogo. Se treinar dois dias dá para jogar", disse o atacante, que recupera a camisa 7 do time que o lançou no futebol.

"Olha só quem voltou pra casa. Robinho está de volta ao Santos", escreveu o Santos em sua página no Istagram. O clube publicou uma foto do craque assinando o compromisso para defender a equipe santista. O atacante foi contratado por empréstimo junto ao Milan. Com isso, inicia a sua terceira passagem pelo clube da Vila Belmiro. Anteriormente, o astro fora emprestado pelo Manchester City, time que defendeu depois de ter vestido a camisa do Real Madrid em sua primeira experiência no futebol europeu.