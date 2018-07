Robinho é poupado e não viaja com Atlético-MG para Salvador

O elenco do Atlético Mineiro é considerado um dos melhores do País, especialmente no ataque, mas o técnico Marcelo Oliveira está tendo que quebrar a cabeça para escalar o time. A derrota para o Grêmio por 3 a 0 na noite de quinta-feira, no Independência, evidenciou isso.

Diante do Vitória, domingo, em Salvador (BA), pela quarta rodada do Brasileirão, novamente o treinador vai ter que escalar diversos reservas. Ele tem um time inteiro de desfalques, incluindo o atacante Robinho. O craque está recuperado da lesão muscular que sofreu diante do São Paulo, há duas semanas, mas será preservado para recuperar a forma física e voltar bem contra o Fluminense, na quarta.

A grande lista de desfalques começa com o lateral-esquerdo Douglas Santos, o zagueiro Erazo e o meia Cazares, que estão a serviço de suas seleções para a Copa América Centenário. O atacante Luan e lateral-esquerdo Mansur estão no departamento médico e não voltam a jogar tão cedo. Além eles, também estão fora por questões físicas o zagueiro Leonardo Silva, os atacantes Robinho e Lucas Pratto e os meias Dátolo e Carlos Eduardo.

Leandro Donizete volta de suspensão e deve ser escalado como titular diante do Vitória. Sem um meia de criação, Marcelo Oliveira vai precisar improvisar o volante Júnior Urso e o lateral Patric na função.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS PARA A VIAGEM A SALVADOR

Goleiros: Victor e Giovanni;

Laterais: Marcos Rocha, Patric, Carlos César e Leonan;

Zagueiros: Edcarlos, Tiago, Gabriel e Nathan;

Volantes: Leandro Donizete, Rafael Carioca, Júnior Urso, Eduardo e Lucas Cândido;

Atacantes: Hyuri, Pablo, João Figueiredo, Carlos e Capixaba