Robinho é punido com 1 jogo pelo STJD e está livre no Flu para enfrentar o Grêmio

O atacante Robinho, do Fluminense, foi punido com suspensão de uma partida - pena mínima - pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em julgamento realizado nesta quarta-feira, no Rio, pela jogada violenta e consequente expulsão na partida diante do Vitória, em Salvador, válida pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro, que terminou empatada em 2 a 2, realizada no dia 10 deste mês.

O jogador, que fazia a sua estreia pela equipe tricolor carioca, recebeu o cartão vermelho direto após ter cometido uma falta grave no lateral-direito Caíque Sá, aos 28 minutos da segunda etapa, pouco mais de um minuto depois de ter entrado em campo. O fato foi narrado na súmula pelo árbitro da partida e denunciado pela Procuradoria do órgão no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

O auditor Jurandir Ramos decidiu aplicar a pena mínima prevista e teve o voto acompanhado pelos demais membros da comissão julgadora. O atleta cumpriu a suspensão automática no jogo seguinte - diante do Atlético Paranaense, em Curitiba - e retornou a campo no duelo contra o Palmeiras, no domingo passado, no estádio do Maracanã, no Rio.

+ Incomodado com situação do Flu, Robinho prega trabalho: 'Só nós podemos reverter'

Desta forma, Robinho segue à disposição do treinador Abel Braga para o próximo duelo no Brasileirão, neste domingo, às 16 horas, em Porto Alegre, diante do Grêmio. O atacante participou do treino nesta quarta-feira no CT Pedro Antônio, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.

O Fluminense tem 31 pontos e ocupa a 12.ª posição no Brasileirão, mais perto da zona de rebaixamento da competição (aberta pelo São Paulo, com 28) que do G-6, grupo que garante vaga na próxima edição da Copa Libertadores e principal objetivo do time tricolor no campeonato, que tem como último integrante o Botafogo, com 40 pontos.