Robinho é registrado no BID e deve enfrentar o Corinthians domingo

Confirmado como reforço do Santos no início desta semana, o atacante Robinho teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na manhã desta sexta-feira e está liberado para estrear pelo Campeonato Brasileiro. O Santos encara o Corinthians, domingo, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. Em sua entrevista, Robinho disse que precisaria de dois dias de treino para voltar a jogar. O resto, compensaria com sua qualidade técnica.

O atacante foi apresentado quinta-feira. Ele já havia demonstrado publicamente vontade de jogar de imediato, sobretudo diante de um rival histórico. Antes de voltar ao Santos, o jogador estava treinando normalmente com a delegação do Milan e tem totais condições físicas de jogar neste fim de semana. Basta o técnico Oswaldo de Oliveira dar sinal verde.

Robinho treinou com os novos companheiros no mesmo dia de sua apresentação. Nesta sexta, fará seu segundo dia de trabalho no CT Rei Pelé. Contra o Corinthians, ele nunca perdeu. Nos nove jogos que Robinho atuou diante do rival paulista em suas outras duas passagens pelo clube, foram oito vitórias e apenas um empate.