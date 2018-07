Robinho é regularizado, mas lesão adia estreia pelo Cruzeiro

O primeiro entrave para o meio-campista Robinho entrar em campo pelo Cruzeiro está resolvido. Nesta sexta-feira, o clube mineiro comunicou que o contrato do jogador foi regularizado e o seu nome foi publicado no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol.

Robinho agora está em condições legais para ser escalado pelo técnico Paulo Bento, mas ainda precisa se recuperar de uma lesão. O meio-campista tem um edema na coxa direita, porém já se encontra na fase final de recuperação, tanto que foi liberado para realizar trabalhos no campo.

De qualquer forma, Robinho está fora do duelo de sábado com o Figueirense, no Mineirão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E a tendência é para que ele seja liberado para treinar ao lado dos seus companheiros na próxima semana.

Robinho chegou ao Cruzeiro no fim de abril, envolvido em uma troca com o Palmeiras. O clube paulista cedeu o meio-campista e o lateral-direito Lucas, que já fez a sua estreia pelo time mineiro, e recebeu o lateral-esquerdo Fabrício e o lateral-direito Fabiano na negociação.