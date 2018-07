Robinho é regularizado e pode estrear pelo Flu contra o Vitória

O meia-atacante Robinho, enfim, foi regularizado nesta terça-feira na CBF e pode fazer sua estreia pelo Fluminense no próximo domingo, contra o Vitória, às 16 horas, no Barradão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Contratado há cerca de 20 dias, Robinho ainda não tivera seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF devido ao atraso no pagamento da primeira parcela da negociação. O clube carioca, contudo, quitou o débito e o jogador poderá estrear no domingo.

Com apenas 22 anos, o meia-atacante pertencia ao Atibaia, clube do interior paulista, mas estava emprestado ao Figueirense e era um dos principais destaques da Série B do Campeonato Brasileiro.

Robinho chega com a difícil missão de substituir o atacante Richarlison, negociado com o Watford. Segundo o presidente do Fluminense, Pedro Abad, o time inglês gastou 12,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 46 milhões) para ficar com o jovem jogador.

O Fluminense soma 30 pontos, está na nona posição do Brasileirão e precisa de um triunfo neste domingo para se aproximar dos primeiros colocados.