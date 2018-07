Robinho é relacionado, mas Aguirre não confirma escalação

O técnico Diego Aguirre confirmou a inclusão de Robinho na lista de relacionados do Atlético Mineiro para o jogo decisivo contra o São Paulo, nesta quarta-feira, valendo vaga na semifinal da Copa Libertadores. O treinador, no entanto, não garantiu a escalação do atacante no estádio Independência, em Belo Horizonte.

Assim como aconteceu na segunda, Robinho voltou a fazer tratamento na fisioterapia nesta terça para se reabilitar de um incômodo na coxa esquerda. Ele nem apareceu no gramado nos 20 minutos em que o treino foi aberto à imprensa nesta tarde.

Mesmo sem treinar nos dois dias anteriores ao grande duelo, em que o Atlético precisa reverter a derrota de 1 a 0 sofrida na partida de ida, o atacante apareceu na lista de relacionados.

Diego Aguirre não assegurou a escalação do experiente jogador, mas o atacante Patric indicou uma justificativa para o mistério. "Aguirre sempre vem com uma surpresa", declarou o jogador, ao fim do treino desta terça.

Se Robinho for confirmado, deve formar um trio ofensivo com Lucas Pratto e o próprio Patric, que já foi titular no jogo de ida, no Morumbi. "É uma responsabilidade muito boa. Sabemos da importância que é vestir esta camisa", declarou o lateral Patric, cada vez mais à vontade no ataque. "Estou bem feliz nesta posição."

Confira a lista dos relacionados no Atlético-MG:

Goleiros: Victor e Uilson;

Laterais: Marcos Rocha, Douglas Santos, Patric e Carlos César;

Zagueiros: Leonardo Silva, Erazo, Edcarlos e Tiago;

Volantes: Leandro Donizete, Eduardo e Lucas Cândido;

Meias: Cazares, Dátolo e Carlos Eduardo;

Atacantes: Lucas Pratto, Robinho, Clayton, Carlos e Hyuri.