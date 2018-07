Robinho e Thiago Ribeiro treinam e reforçarão o Santos

Recuperados, os atacantes Robinho e Thiago Ribeiro foram liberados pelo departamento médico, treinaram em campo nesta terça-feira à tarde e estão em condições para jogar contra o Cruzeiro, domingo, às 17 horas, na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Robinho se recuperou de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, que o deixou de fora do clássico com o Corinthians, no último doningo, no Itaquerão. Já Thiago Ribeiro vinha ficando fora da equipe por causa de uma lesão muscular e depois acabou retardando o seu retorno em razão de um problema gastrointestinal.

O atacante Geuvânio também apareceu no campo nesta terça, mas continua em tratamento e nesta quarta-feira vai passar por exame para saber se a lesão (no músculo reto femural da coxa esquerda) está curada.

O problema principal do técnico Enderson Moreira está na defesa. Edu Dracena está suspenso pelo terceiro amarelo, enquanto David Braz trata de hérnia na região cervical. A dupla de zaga deve ser formada por Neto, que está de saída, e Bruno Uvini, que falhou no gol do Corinthians, no clássico de domingo.

SONDAGENS

O ex-jogador Zinho, hoje gerente de futebol do Santos, confirmou nesta terça que há sondagens para tirar Robinho do Santos em janeiro. "Não só por ele, mas por outros jogadores também", disse. Mas, como não conversou com o atacante depois da desclassificação santista na Copa do Brasil, o dirigente disse não saber se o jogador pensa em voltar para o exterior, em razão de o Santos não ter conseguido vaga para a Libertadores de 2015.

Mesmo sem saber se vai continuar no Santos, Zinho, cujo contrato termina em 31 de dezembro, torce para que o novo presidente se esforce para manter Robinho até o fim do empréstimo, em julho de 2015, depois de o atleta ter sido cedido pelo Milan.