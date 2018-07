Robinho é vetado e desfalca Santos no clássico

O Santos não poderá mesmo contar com o reforço de Robinho no clássico diante do São Paulo, neste domingo, no Morumbi, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador não se recuperou de problema muscular e ficou de fora da lista de 22 relacionados do técnico Oswaldo de Oliveira para o confronto.

Robinho sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-PR na última quarta-feira. Desde então, o Santos fazia mistério sobre sua escalação e ele chegou a aparecer no gramado do CT Rei Pelé neste sábado, o que aumentou a especulação sobre seu retorno, mas o desfalque foi confirmado.

Sem Robinho, Oswaldo de Oliveira deve escalar Gabriel como titular. O jogador voltou ao Santos durante a semana depois de participar da seleção brasileira sub-20 que faturou o Torneio de Cotif, na Espanha. Outra opção é Rildo, mas o ex-jogador da Ponte Preta deve mesmo começar entre os reservas.

Além de Robinho, o Santos não poderá contar com o zagueiro Bruno Uvini. O jogador passou por cirurgia depois de sofrer uma fratura na face e deve ficar afastado por cerca de seis semanas. Sem ele, a defesa santista deverá ser escalada mais uma vez com Edu Dracena e David Braz.

RELACIONADOS

Goleiros: Aranha e Vladimir

Laterais: Cicinho, Mena, Victor Ferraz e Zé Carlos

Zagueiros: David Braz, Edu Dracena e Nailson

Meio-campistas: Alan Santos, Alison, Arouca, Leandrinho, Lucas Lima e Souza

Atacantes: Gabriel, Geuvânio, Leandro Damião, Pato Rodríguez, Rildo, Stefano Yuri e Thiago Ribeiro