Robinho e Victor dão boas-vindas a Fred no Atlético-MG: 'dará alegria à torcida' A contratação do centroavante Fred, anunciada nas redes sociais pelo presidente Daniel Nepomuceno no final da noite de quarta-feira, provocou enorme repercussão no elenco do Atlético Mineiro nesta quinta. Convocados para a entrevista coletiva antes do treinamento na Cidade do Galo, o atacante Robinho e o goleiro Victor, dois dos mais experientes jogadores do clube, fizeram questão de dar as boas-vindas ao atleta vindo do Fluminense.