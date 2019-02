Robinho elogia novas opções do elenco e projeta Cruzeiro forte para a temporada

Com a Libertadores como grande objetivo na temporada, o Cruzeiro foi um dos clubes que mais se reforçaram para 2019. Apesar de perder Arrascaeta para o Flamengo, trouxe nomes como Dodô, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel para fortalecer o elenco. O meia Robinho viu a concorrência pela titularidade ficar maior, mas elogiou as novas opções celestes.

"Ficamos muito felizes com as contratações. São jogadores que vieram e mostraram potencial já no começo. O Marquinhos (Gabriel) jogando bem, e o Rodriguinho se encaixando muito bem na equipe. Temos outros jogadores também. É importante ter um grande elenco", declarou nesta quarta-feira.

Em sete partidas na temporada, todas pelo Campeonato Mineiro, são quatro vitórias e três empates. O desempenho ainda é oscilante, mas Robinho encara com naturalidade. Para ele, estas novas opções no elenco cruzeirense precisarão de tempo para se entrosar com a equipe.

"Estas semanas cheias são importantes para a gente conhecer os jogadores novos e ver a movimentação deles. Estamos procurando fazer os treinos técnicos e táticos para nos adaptarmos o mais rápido aos jogadores. Tenho certeza que no decorrer do ano nós vamos estar entrosados e as coisas vão melhorar cada vez mais nos jogos", comentou.

Robinho deixou claro que a expectativa é de um Cruzeiro pronto para a estreia da Libertadores, dia 7 de março, contra o Huracán, na Argentina. Enquanto isso, a equipe vai usando o Estadual para se preparar e voltará a campo neste domingo, quando visita a URT no Estádio Zama Maciel.