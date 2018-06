Robinho espera ficar livre das lesões no Cruzeiro em 2018

No Cruzeiro desde 2016, Robinho se tornou, desde então, uma peça importante do time, mas as lesões o atrapalharam a se firmar de vez como um dos titulares absolutos da equipe. Por isso, ao fazer um balanço de 2017 e ao projetar a próxima temporada, ele espera ficar distante das contusões. Além disso, celebrou a permanência do técnico Mano Menezes.

"A expectativa é muito grande. Primeiramente quero me livrar das lesões, ter um ano tranquilo e saudável. Porque tenho certeza que se eu tiver um ano saudável e puder jogar, não tenho dúvida que nossa equipe conquistará coisas grandes e que vou ajudar muito. Todos na equipe esperam que o ano de 2018 seja maravilhoso. Teremos a Libertadores, que corremos muito atrás para disputar. Estamos muito preparados e focados. O fato do Mano ter ficado foi algo importantíssimo para a equipe. Vamos entrar muito fortes", disse, ao site oficial do Cruzeiro.

Ainda que tenha sofrido com lesões em 2017, Robinho conseguiu mostrar uma face artilheira, tanto que marcou dez gols nos 35 jogos que disputou. Por isso, ele avaliou o ano como positivo, também recordando a conquista da Copa do Brasil e a boa campanha do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro.

"A temporada do Cruzeiro foi maravilhosa. Fomos campeões da Copa do Brasil, fizemos um bom Campeonato Brasileiro. Começamos meio devagar, depois engrenamos. Para mim não foi muito fácil, porque tive algumas lesões que me atrapalharam muito. Participei de menos jogos do que queria. Mas, em números foi o ano em que mais fiz gols. Foi um ano difícil, mas, no final das contas acabou sendo muito bom”, avaliou.