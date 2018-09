Robinho 'esquece' Libertadores e garante foco do Cruzeiro no Palmeiras

O meia Robinho garantiu nesta segunda-feira que o foco do Cruzeiro está todo no duelo de quarta diante do Palmeiras. O experiente jogador pediu que a equipe "esqueça" as quartas de final da Libertadores e volte as atenções para o duelo no Mineirão, que vale uma vaga na final da Copa do Brasil.

"Desde que acabou o jogo do Boca, o nosso foco total virou para o Palmeiras e a Copa do Brasil. Pelo menos para nós jogadores. A torcida, realmente, nas redes sociais, só falava do jogo do Boca. O nosso jogo agora é contra o Palmeiras, o Mano (Menezes) deixou bem claro, os jogadores estão bem conscientes disso. Creio que a torcida também está consciente que o foco é o Palmeiras", declarou.

Até por já ter conquistado a Copa do Brasil no ano passado, o Cruzeiro tem a Libertadores como grande objetivo na temporada, e o duelo de volta com o Boca ganhou ainda mais peso devido às circunstâncias de derrota por 2 a 0 em Buenos Aires. Robinho sabe disso, mas garantiu que neste momento os jogadores pensam apenas no Palmeiras.

"Nosso time é experiente demais. Se tiver algum jogador já pensando no Boca, nem deveria estar aqui no Cruzeiro. Você tem um duelo contra o Palmeiras, duelo de semifinal, e se tiver pensando no jogo da Argentina, está errado. Para o torcedor, faz parte pensar em todos os jogos. Mas nosso time está focado no Palmeiras e no momento não estamos nem pensando no Boca, pode ter certeza", afirmou.

Robinho ainda destacou a importância que o bicampeonato da Copa do Brasil teria para ele e seus colegas. "Todo jogador sonha em ser campeão. Nós, que estamos no futebol há bastante tempo, queremos ser campeões sempre. A Copa do Brasil é um dos campeonatos mais difíceis do Brasil. É importante botar no currículo. Às vezes, vejo os títulos que eu tenho e fico extremamente feliz. Espero poder coroar esse ano com mais um título."