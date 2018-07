Robinho está entre a Vila e a Gávea, entre o Santos e o Flamengo

SÃO PAULO - Uma coisa parece definida neste fim de temporada na carreira de Robinho: o torcedor do Milan não o quer mais no clube. Robinho foi vaiado na derrota do time para a Roma neste fim de semana. E é cada vez mais forte os rumores de que o atacante volta para o Brasil, sobretudo porque dirigentes do Milan estão no País para tentar vendê-lo. Ele e também Alexandre Pato. O destino de Robinho, no entanto, que parecia certo que seria a Vila Belmiro, pode não ser mais. O Flamengo acena com a possibilidade de repatriar o jogador e com ele recomeçar nova administração no clube.

Adriano Galliani, vice-presidente do Milan, é esperado no Rio de Janeiro para as festas de fim de ano. De quebra, ele terá um encontro com dirigentes do Flamengo para tratar do assunto Robinho. Se as partes chegarem a um acordo e o atacante concordar em vestir a camisa do Rubro-negro, Galliano deve bater o martelo. Há seis meses, notícias da Itália davam conta de que o Milan já havia perdido a paciência com seus brasileiros. Robinho e Pato não respondiam mais às expectativas dos cartolas italianos tampouco do torcedor.

O único entrave da negociação do Milan com o Flamengo é o Santos. Robinho pode não aceitar se transferir para o time carioca e preferir voltar para suas bases, o que poderia ser avaliado em sua carreira como um retrocesso. O presidente Luis Alvaro, agora também muito cobrado por parte da torcida e dirigentes de oposição, sempre deixou abertas as portas da Vila para o atacante.

Os valores para ter Robinho de volta ao Brasil, tanto para Flamengo quanto para Santos, são salgados. O Milan gostaria de receber R$ 20 milhões no mínimo. O Santos trabalha com a possibilidade de pagar até R$ 17 milhões, pedida alta para o Flamengo. Mas como o Milan quer se livrar do jogador, a pedida pode diminuir. O segundo desafio para quem contratá-lo é pagar seu salário, estimado em R$ 1 milhão por mês.