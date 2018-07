Robinho está perto de trocar o Milan pelo Besiktas, diz TV

O destino de Robinho está perto de ser decidido. De acordo com o canal de TV italiano Sports Media Set, o Milan está negociando o atacante com o Besiktas, da Turquia, faltando apenas o "sim" do atleta para a transferência ser confirmada.

Sonho de consumo de clubes como Santos Flamengo , Robinho está mesmo de saída do Milan e, desde o final da última temporada, já foi sondado em inúmeras equipes, mas parece finalmente perto de uma transferência e deve formar ataque no Besiktas com Demba Ba, que também chegou recentemente ao clube, vindo do Chelsea.

Segundo a TV italiana, o "rei das pedaladas", apelido que ganhou quando ainda brilhava no Santos e começava a sua carreira na seleção brasileira , receberá um salário de R$ 9 milhões por ano no clube turco. O valor da venda não foi divulgado, mas a expectativa é que o Milan utilize o dinheiro da venda de Robinho para contratar o meia Alessio Cerci, do Torino, ou o atacante Joel Campbell, do Arsenal, que se destacou na Copa do Mundo com a camisa da Costa Rica.

REENCONTRO

Uma curiosidade é que se Robinho for mesmo jogar no Besiktas, ele reencontrará Diego, seu grande parceiro no início da carreira, mas agora como rival, já que o meia está atuando no Fenerbahce.